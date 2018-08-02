В липні на КПП Донбасу вилучено торгово-матеріальних цінностей майже на 20 млн гривень

"Силами та засобами підрозділів, які залучені до складу Об’єднаних сил, протягом липня у результаті вжитих заходів на контрольних пунктах в‘їзду-виїзду проведено детальний огляд та пропуск понад 172 тисячі транспортних засобів і понад 1,3 мільйона громадян. Виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів та здійснення господарської діяльності у зоні проведення операції Об’єднаних сил. В цілому, впродовж липня 2018 року із незаконного обігу вилучено торгово-матеріальних цінностей на суму 19,7 мільйона гривень, коли у червні ця цифра склала – 8,5 мільйона гривень", - повідомив Доманський.



Нагадаємо, від початку доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі двоє українських військових отримали поранення.



