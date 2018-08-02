В июле на КПП Донбасса изъято торгово-материальных ценностей почти на 20 млн гривен

"Силами и средствами подразделений, вовлеченных в состав Объединенных сил, в течение июля в результате принятых мер на контрольных пунктах въезда-выезда проведен детальный осмотр и пропуск более 172 000 транспортных средств и более 1,3 миллиона граждан. Выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности в зоне проведения операции Объединенных сил. В целом, на протяжении июля 2018 года из-за незаконного оборота изъято торгово-материальных ценностей на сумму 19,7 миллиона гривен, когда в июне эта цифра составила - 8,5 миллиона гривен", - сообщил Доманский.



Напомним, с начала суток в зоне проведения боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения.



