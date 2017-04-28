В.Леонтьєв потрапив в чорний список сайту "Миротворець"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Відомий російський співак Валерій Леонтьєв потрапив в чорний список українського сайту "Миротворець". Причина - концерти, які виконавець давав в окупованому Криму. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті “Миротворця”, передає УНН.
Виконавця звинувачують в незаконному перетині державного кордону України та незаконній концертній діяльності на території окупованого Криму.
Адміністрація «Миротворця» вказує, що співак з 2014 по 2016 рік виступав, зокрема, у Сімферополі, Севастополі, Судаку, Ялті, Феодосії та Євпаторії.
"Хто ж міг подумати, що поки я завершую концерт у Волгограді, хтось вписує мене в чорні списки виконавців на Україні, - прокоментував В.Леонтьєв, - Не планував образити українських законодавців своїм приїздом в заповідний куточок Росії, і , безумовно, шкода, що якийсь час не побачу українських шанувальників і друзів. Але є вихід, - приїжджайте до нас, до Криму! Я працював в радянському Криму, в українському, в російському: до речі, після зміни вивісок не змінилися ні пісок, ні вода, ні сидіння в залі, навіть глядачі ті ж ходять по п'ятдесят років на концерти - дай їм Бог здоров'я! І мої найближчі кримські гастролі - у другій половині серпня. Так що чекаю!"
Нагадаємо, що СБУ дозволила російському реперу “Баста” (Василь Вакуленко) приїзд до Києва, попри його концерти в окупованому Криму.