В. Леонтьеву попал в черный список украинского сайта "Миротворец"

Исполнителя обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины и незаконной концертной деятельности на территории оккупированного Крыма.

Администрация «Миротворца» указывает, что певец с 2014 по 2016 год выступал, в частности, в Симферополе, Севастополе, Судаке, Ялте, Феодосии и Евпатории.

"Кто же мог подумать, что пока я завершаю концерт в Волгограде, кто вписывает меня в черные списки исполнителей на Украине, - прокомментировал Леонтьев, - не планировал обидеть украинских законодателей своим приездом в заповедный уголок России, и, безусловно, жаль, что время не увижу украинских поклонников и друзей. Но есть выход, - приезжайте к нам в Крым, я работал в советском Крыму, в украинском, в русском: кстати, после смены вывесок не изменились ни песок, ни вода, ни сиденья в зале, даже зрители те ходят по пятьдесят лет на концерты - дай им Бог здоровья! И мои ближайшие крымские гастроли - во второй половине августа. Так что жду! "

Напомним, что СБУ позволила российскому рэперу "Баста" (Василий Вакуленко) приезд в Киев, несмотря на его концерты в оккупированном Крыму.