В.Лапа пожалівся на відсутність законодавчої бази для належної роботи Держпродспоживслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Остаточно врегулювати питання розподілу функцій між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерством охорони здоров’я в частині здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду можливо шляхом прийняття відповідних законів. Про це розповів Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час круглого столу на тему “Про санітарну охорону території країни”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
За словами В.Лапи, на сьогодні діють закони, що написані під Держпродспоживслужбу, якої вже не існує.
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“На даному етапі основні питання взаємодії між різними центральними органами виконавчої влади врегульовані. Однак проблема полягає в застарілій законодавчій базі — фактично ми маємо законодавчу базу, орієнтовану на функціонування Держсанепідслужби, якої сьогодні вже не існує”, — сказав він.
В.Лапи додав, що у цьому контексті спільними зусиллями напрацьовуються нормативні документи, які врегульовують деякі неузгоджені моменти діяльності. Зокрема, розробляються проекти урядових документів та регламенти взаємодії між Міністерством охорони здоров’я та Держпродспоживслужбою.
Як повідомляв УНН, за словами виконавчого директора Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максима Несміянова, у результаті реформування, з Держпродспоживслужби зробили непрацюючого “мегамонстра”.