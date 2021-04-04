В Лаосі перекинулася яхта з колишнім президентом: є жертви

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Зазначається, що яхта потрапила в шторм. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи. Уже повідомили про 4 жертв.

Сам Сайнясон госпіталізований, його молодший син і двоє дочок також врятовані.

Нагадаємо

Французький парламентарій і підприємець Олів'є Дассо загинув у неділю в результаті падіння вертольота в Нормандії.