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В Лаосі перекинулася яхта з колишнім президентом: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Недалеко від столиці Лаосу Вьєнтьяна на озері Нам Нгум перекинулася яхта з 12 пасажирами, де перебував колишній президент країни Тюммалі Сайнясон. Про це пише УНН з посиланням на “Синьхуа”.

Деталі

Зазначається, що яхта потрапила в шторм. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи. Уже повідомили про 4 жертв.

Сам Сайнясон госпіталізований, його молодший син і двоє дочок також врятовані. 

Нагадаємо

Французький парламентарій і підприємець Олів'є Дассо загинув у неділю в результаті падіння вертольота в Нормандії.

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