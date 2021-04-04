В Лаосі перекинулася яхта з колишнім президентом: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Недалеко від столиці Лаосу Вьєнтьяна на озері Нам Нгум перекинулася яхта з 12 пасажирами, де перебував колишній президент країни Тюммалі Сайнясон. Про це пише УНН з посиланням на “Синьхуа”.
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Зазначається, що яхта потрапила в шторм. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи. Уже повідомили про 4 жертв.
Сам Сайнясон госпіталізований, його молодший син і двоє дочок також врятовані.
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