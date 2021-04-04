В Лаосе перевернулась яхта с бывшим президентом: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Недалеко от столицы Лаоса Вьентьян на озере Нам Нгум перевернулась яхта с 12 пассажирами, где находился бывший президент страны Тюммали Сайнясон. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Синьхуа”.
Детали
Отмечается, что яхта попала в шторм. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Уже сообщили о 4 жертвах.
Сам Сайнясон госпитализирован, его младший сын и двое дочерей также спасены.
Напомним
Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате падения вертолета в Нормандии.