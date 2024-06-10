В Києві та області завтра очікуються грози - синоптики
Київ • УНН
Завтра, 11 червня, у Києві та області очікуються грози, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/сек, температура повітря вночі становитиме від 15-20°C до 25-30°C вдень.
Завтра, 1 червня в Києві та області очікуються грози, повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
"11 червня грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Температура по області вночі 15-20°, вдень 25-30°; у Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°.
Доповнення
В КМДА нагадали, що під час грози необхідно зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0442783540 або 0504398366.
У Києві через ДТП ускладнено рух біля метро "Берестейська"10.06.24, 12:52 • 127283 перегляди