Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
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В Киеве и области завтра ожидаются грозы - синоптики
Завтра, 11 июня, в Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха ночью составит от 15-20°C до 25-30°C днем.
Возможные ограничения для критической инфраструктуры: Харьков переходит к аварийным отключениям света
В "Укрэнерго" уверяют, что объем аварийных отключений - незначительный. В то же время в компании предупредили о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
беларусь присоединяется к российским учениям с применением нестратегического ядерного оружия
беларусь присоединяется ко второму этапу российских учений по применению не стратегического ядерного оружия.
россияне активно атакуют на Покровском направлении, продолжаются 9 боевых столкновений - Генштаб
С начала 10 июня на фронте зафиксировано 47 боевых столкновений, при этом наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском направлении, где вблизи нескольких населенных пунктов было осуществлено 15 обстрелов, из которых 6 отражено, а 9 продолжаются.
Помещалась в маминой ладони: во Львове медики спасли девочку, которая родилась на 24-й неделе и весила всего 600 грамм
Команда неонатологов во Львове спасла жизнь девочке, которая родилась на сроке 24 недели и весила всего 600 граммов. После 7 месяцев пребывания в больнице Софийку наконец выписали.
США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля
США и Польша создают украинскую коммуникационную группу для противодействия российской дезинформации и поддержки Украины в информационном пространстве в условиях полномасштабного вторжения рф.
Украина и Словакия упрощают открытие международных автобусных маршрутов
Украина и Словакия договорились упростить процедуру открытия международных автобусных маршрутов между двумя странами, отменив требование к перевозчикам иметь паритетного партнера из другой страны.
Биткоин зафиксировался на ценовой отметке в 69 тысяч долларов
Сейчас биткоин слегка вырос, достигнув 69 534,4 доллара, тогда как трейдеры ждут заседания ФРС, которое может повлиять на дальнейшую динамику стоимости.
Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов
В новом составе Европарламента, основанном на предыдущих результатах, Европейская народная партия является крупнейшей группой с 185 местами, за ней следуют социалисты и демократы со 137 местами, "обновить Европу" с 79 местами и другие группы.
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских обстрелов повреждено более 1600 объектов медучреждений
С начала российского вторжения в Украину более 1600 медицинских учреждений были повреждены в результате вражеских атак.