В Киеве и области завтра ожидаются грозы - синоптики

Завтра, 1 июня в Киеве и области ожидаются грозы, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

"11 июня грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. и уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Температура по области ночью 15-20°, днем 25-30°; в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°.

Дополнение

В КГГА напомнили, что во время грозы необходимо закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки-звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков нужно обращаться по номерам: 0442783540 или 0504398366.

В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"