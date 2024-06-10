В Киеве и области завтра ожидаются грозы - синоптики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  29277 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

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Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  53649 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  100080 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  102636 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  101644 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  103906 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101454 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  98685 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175527 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

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Помещалась в маминой ладони: во Львове медики спасли девочку, которая родилась на 24-й неделе и весила всего 600 грамм

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7 июня 2024, 07:04  •  238427 просмотра

В Киеве и области завтра ожидаются грозы - синоптики

Завтра, 11 июня, в Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха ночью составит от 15-20°C до 25-30°C днем.

Общество •   •  5519 просмотра
В Киеве и области завтра ожидаются грозы - синоптики

Возможные ограничения для критической инфраструктуры: Харьков переходит к аварийным отключениям света

В "Укрэнерго" уверяют, что объем аварийных отключений - незначительный. В то же время в компании предупредили о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Экономика •   •  5323 просмотра
Возможные ограничения для критической инфраструктуры: Харьков переходит к аварийным отключениям света

беларусь присоединяется к российским учениям с применением нестратегического ядерного оружия

беларусь присоединяется ко второму этапу российских учений по применению не стратегического ядерного оружия.

Новости Мира •   •  5403 просмотра
беларусь присоединяется к российским учениям с применением нестратегического ядерного оружия

россияне активно атакуют на Покровском направлении, продолжаются 9 боевых столкновений - Генштаб

С начала 10 июня на фронте зафиксировано 47 боевых столкновений, при этом наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском направлении, где вблизи нескольких населенных пунктов было осуществлено 15 обстрелов, из которых 6 отражено, а 9 продолжаются.

Война •   •  6334 просмотра
россияне активно атакуют на Покровском направлении, продолжаются 9 боевых столкновений - Генштаб

Помещалась в маминой ладони: во Львове медики спасли девочку, которая родилась на 24-й неделе и весила всего 600 грамм

Команда неонатологов во Львове спасла жизнь девочке, которая родилась на сроке 24 недели и весила всего 600 граммов. После 7 месяцев пребывания в больнице Софийку наконец выписали.

Общество •   •  6603 просмотра
Помещалась в маминой ладони: во Львове медики спасли девочку, которая родилась на 24-й неделе и весила всего 600 грамм

США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля

США и Польша создают украинскую коммуникационную группу для противодействия российской дезинформации и поддержки Украины в информационном пространстве в условиях полномасштабного вторжения рф.

Война •   •  9429 просмотра
США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля

Украина и Словакия упрощают открытие международных автобусных маршрутов

Украина и Словакия договорились упростить процедуру открытия международных автобусных маршрутов между двумя странами, отменив требование к перевозчикам иметь паритетного партнера из другой страны.

Общество •   •  7064 просмотра
Украина и Словакия упрощают открытие международных автобусных маршрутов

Биткоин зафиксировался на ценовой отметке в 69 тысяч долларов

Сейчас биткоин слегка вырос, достигнув 69 534,4 доллара, тогда как трейдеры ждут заседания ФРС, которое может повлиять на дальнейшую динамику стоимости.

Экономика •   •  7133 просмотра
Биткоин зафиксировался на ценовой отметке в 69 тысяч долларов

Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов

В новом составе Европарламента, основанном на предыдущих результатах, Европейская народная партия является крупнейшей группой с 185 местами, за ней следуют социалисты и демократы со 137 местами, "обновить Европу" с 79 местами и другие группы.

Новости Мира •   •  6874 просмотра
Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов

В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских обстрелов повреждено более 1600 объектов медучреждений

С начала российского вторжения в Украину более 1600 медицинских учреждений были повреждены в результате вражеских атак.

Война •   •  8488 просмотра
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских обстрелов повреждено более 1600 объектов медучреждений