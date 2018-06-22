У Кремлі заявили, що не знають про прохання Ягланда помилувати Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Кремлі не підтвердили прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова від генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Мені невідомо про те, що таке прохання було", - заявив Пєсков.
Пєсков підтвердив, що тема обміну полоненими порушуваламя в розмові президентів Петра Порошенка і Володимира Путіна.
"Тема обмінів порушувалася під час телефонної розмови Путіна і Порошенка і власне в руслі цього обговорення на рівні глав держав працюють омбудсмени двох країн", - зазначив Пєсков.
При цьому, за його словами, складнощі з обміном Сенцова не пов'язані з тим, що він не визнає себе громадянином Росії.
"Він же засуджений і засуджений за дуже тяжкою статтею, ось в чому справа. Йдеться про те, ким він є де-юре, не має значення, ким він себе визнає і ким він себе не визнає", - сказав він.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.