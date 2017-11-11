В Конгресі США хочуть скоротити президентську пенсію

Зазначається, що пенсія скоротиться ненабагато - зараз колишні президенти США отримують близько 205 тис дол.

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"Закон про реформу президентського посібника є справедливий спосіб зменшити підтримку платників податків тим колишнім президентам, які просто не потребують такої допомоги, а також модернізувати застарілі заходи", - цитує видання автора законопроекту, члена палати представників Джоді Хайса.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа витратила на меблі і декор для Білого дому і адміністративні будівлі, пов'язані з ним, 1,75 млн доларів.