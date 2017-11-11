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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 26179 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 60789 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80063 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 85765 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 66721 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100454 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100946 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 133271 просмотра

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В Конгрессе США хотят сократить президентскую пенсию

В Конгрессе США хотят сократить президентскую пенсию

Киев  •  УНН

 • 11047 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Конгрессе США предложили сократить пенсию для экс-президентов страны до 200 тыс долл. в год. Об этом пишет Washington Examiner, сообщает УНН.

Отмечается, что пенсия сократится незначительно - сейчас бывшие президенты США получают около 205 тыс долл.

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"Закон о реформе президентского пособия справедливый способ уменьшить поддержку налогоплательщиков тем бывшим президентам, которые просто не нуждаются в такой помощи, а также модернизировать устаревшие меры", - цитирует издание автора законопроекта, члена палаты представителей Джоди Хайса.

Напомним, администрация Дональда Трампа потратила на мебель и декор для Белого дома и административные здания, связанные с ним, 17,5 млн долларов.

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