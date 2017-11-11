В Конгрессе США хотят сократить президентскую пенсию

Отмечается, что пенсия сократится незначительно - сейчас бывшие президенты США получают около 205 тыс долл.

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"Закон о реформе президентского пособия справедливый способ уменьшить поддержку налогоплательщиков тем бывшим президентам, которые просто не нуждаются в такой помощи, а также модернизировать устаревшие меры", - цитирует издание автора законопроекта, члена палаты представителей Джоди Хайса.

Напомним, администрация Дональда Трампа потратила на мебель и декор для Белого дома и административные здания, связанные с ним, 17,5 млн долларов.