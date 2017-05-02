В Колумбії впав невеликий літак: загинули 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Вісім людей загинули внаслідок падіння невеликого літака в центральній частині Колумбії, повідомляє УНН з посиланням на El Tiempo.
Одномоторний літак Cessna розбився в департаменті Кундинамарка. За попередньою версією, літальний апарат зачепив телекомунікаційну антену.
Літак здійснював політ з міста Мельгар в центрально-західній частині країни в бік Боготи.
Свої співчуття у зв’язку з трагедією висловив президент республіки Хуан Мануель Сантос.
“Наша солідарність з сім’ями загиблих в авіакатастрофі в Кундинамарке. Вісім людей загинули”, — написав президент у своєму Twitter.