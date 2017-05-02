В Колумбии упал небольшой самолет: погибли 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Восемь человек погибли в результате крушения небольшого самолета в центральной части Колумбии, сообщает УНН со ссылкой на El Tiempo.
Одномоторный самолет Cessna разбился в департаменте Кундинамарка. По предварительной версии, летательный аппарат задел телекоммуникационную антенну.
Самолет совершал полет из города Мельгар в центрально-западной части страны в сторону Боготы.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразил президент республики Хуан Мануэль Сантос.
“Наша солидарность с семьями погибших в авиакатастрофе в Кундинамарке. Восемь человек погибли”, — написал президент в своем Twitter.