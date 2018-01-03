Хода звіздарів і концерт: у КМДА розповіли про програму святкування Різдва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У столиці 7 січня на Софійській площі відбудеться святкування Різдва Христового. Про це УНН розповіли в прес-службі КМДА.
“У рамках святкування на киян і гостей столиці очікують Хода звіздарів і різдвяний концерт. Також для дітей і дорослих підготували низку розваг і активних заходів. Наприклад, до 15 січня на площі Лесі Українки відбудеться низка заходів у рамках культурно-мистецького проекту “Містечко Санти”, — розповіли в прес-службі.
Окрім того, у КМДА додали, що тематичні святкування з нагоди святкування Різдва передбачені в усіх районах столиці.
Раніше повідомлялося, що у період різдвяних святкувань вибухотехніки перевірять всі місця масового зібрання громадян на наявність вибухонебезпечних предметів.