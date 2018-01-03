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Шествие звездарей и концерт: в КГГА рассказали о программе празднования Рождества

Киев • УНН

 • 10959 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Киеве, 7 января, на Софийской площади состоится празднование Рождества Христова. Об этом УНН рассказали в пресс-службе КГГА.

Шествие звездарей и концерт: в КГГА рассказали о программе празднования Рождества

"В рамках празднования киевлян и гостей столицы ожидают Шествие звездарей и рождественский концерт. Также для детей и взрослых подготовили ряд развлечений и активных мероприятий. Например, 15 января на площади Леси Украинки состоится ряд мероприятий в рамках культурно-художественного проекта "Городок Санты", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в КГГА добавили, что тематические торжества по случаю празднования Рождества предусмотрены во всех районах столицы.

Ранее сообщалось, что в период рождественских праздников взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов.

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