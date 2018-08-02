В КМДА розказали, як розпізнати легальну точку фаст-фуду

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. На легальній точці швидкого харчування має бути відповідна голограма на видному місці. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Департаменту промисловості та розвитку підприємства КМДА Денис Пікалов, передає УНН.

"На легальній точці має бути наклеєна голограма якості. Вона розміром з аркуш паперу А4 та яскрава, її точно має бути помітно. Проте, слід відзначити, що пересувні об'єкти не мають права готувати їжу, лише розігрівати", - повідомив Пікалов.

Нагадаємо, раніше Пікалов повідомив, що зараз у Києві лише 62 пересувні точки харчування мають дозвільні документи на "швидке харчування".

Як повідомляв УНН, діагноз людям, які отруїлися шаурмою в Києві, буде змінено на сальмонельоз. Загалом у Києві 70 людей отруїлися шаурмою.

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