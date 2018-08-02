В КГГА рассказали, как распознать легальную точку фаст-фуда

"На легальной точке должно быть наклеена голограмма качества. Она размером с лист бумаги А4 и яркая, ее точно должно быть заметно. Однако, следует отметить, что передвижные объекты не вправе готовить пищу, только разогревать", - сообщил Пикалов.

Напомним, ранее Пикалов сообщил, что сейчас в Киеве только 62 передвижные точки питания имеют разрешительные документы на "быстрое питание".

Как сообщал УНН, диагноз людям, которые отравились шаурмой в Киеве, будет изменено на сальмонеллез. Всего в Киеве 70 человек отравились шаурмой.