В.Кличко звернувся до уряду щодо відновлення енергопостачання столичної ТЕЦ

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 31384 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 78991 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 87613 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 80476 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 107104 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75808 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85237 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96625 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88353 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 195014 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8м/с
50%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 5864 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 9398 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

03:13 • 4098 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 11738 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 10472 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 87612 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 195013 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 348138 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 283256 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 392599 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 17263 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15661 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 80476 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22703 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27713 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

В.Кличко звернувся до уряду щодо відновлення енергопостачання столичної ТЕЦ

Київ • УНН

 • 13390 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням доручити “Нафтогазу” відновити енергопостачання столичної ТЕЦ-6. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

В.Кличко звернувся до уряду щодо відновлення енергопостачання столичної ТЕЦ

На думку В.Кличка, поки держава не проведе взаєморозрахунки з тепло- та газопостачальними підприємствами, має бути запроваджений мораторій на відключення від газопостачання об’єктів, що забезпечують жителів Києва необхідними комунальними послугами.

“Усі ви знаєте про складну ситуацію, яка склалася з гарячим водопостачанням у місті. І причина — вже не тільки гідравлічні випробування. У столиці зупинили газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує теплоенергією Деснянського району Києва. Я звернувся до уряду з тим, аби вирішити цю проблему — запровадити мораторій на припинення енергопостачання стратегічних об’єктів, що забезпечують населення життєво важливими послугами”, — підкреслив В.Кличко.

Мер зазначив, що відключення теплоелектроцентралі здійснене “Укртрансгазом” — дочірнім підприємством НАК “Нафтогаз” у зв’язку із заборгованістю “Київенерго” за транспортування природного газу. Сума боргу перевищує 370 млн грн, із яких 108 млн грн — непрофінансовані з державного бюджету субсидії та пільги.

“Сьогодні десятки тисяч сімей киян стали заручниками фінансових взаємовідносин двох монополістів — „Нафтогазу“ та „Київенерго“, у тому числі спричинених боргом держбюджету за надані пільги та субсидії, а також різницю в тарифах. Тисячі будинків залишилися без гарячої води, при тому, що більшість киян продовжує вчасно сплачувати за комунальні послуги і заслуговує на їх належне постачання. Тому я звернувся до уряду з тим, аби негайно врегулювати ситуацію, — доручити „Нафтогазу“ відновити енергопостачання ТЕЦ”.

Також мер згадав про резонансні наслідки гідравлічних випробувань на Голосіївському проспекті. В.Кличко зазначив, що випробування проводило “Київенерго” і відповідальність за те, що сталося, — на цій компанії.

“Ми зобов᾽язали „Київенерго“, щоб на ділянках, де відбуваються гідравлічні випробування тепломереж, жорстко дотримуватися заходів безпеки — попереджати людей, виставляти захисні обмеження — щоб у жодному разі ні кияни, ні їхнє майно не постраждало. Також „Київенерго“ повинне компенсувати всі збитки тим людям, автівки чи інше майно яких постраждало під час цього прориву”, — наголосив Київський міський голова.

Як повідомляв УНН, у Києві через припинення газопостачання на столичну ТЕЦ-6 без гарячої води залишились два райони та два житлові масиви.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,607.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,616.89