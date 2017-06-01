В.Кличко звернувся до уряду щодо відновлення енергопостачання столичної ТЕЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням доручити “Нафтогазу” відновити енергопостачання столичної ТЕЦ-6. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
На думку В.Кличка, поки держава не проведе взаєморозрахунки з тепло- та газопостачальними підприємствами, має бути запроваджений мораторій на відключення від газопостачання об’єктів, що забезпечують жителів Києва необхідними комунальними послугами.
“Усі ви знаєте про складну ситуацію, яка склалася з гарячим водопостачанням у місті. І причина — вже не тільки гідравлічні випробування. У столиці зупинили газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує теплоенергією Деснянського району Києва. Я звернувся до уряду з тим, аби вирішити цю проблему — запровадити мораторій на припинення енергопостачання стратегічних об’єктів, що забезпечують населення життєво важливими послугами”, — підкреслив В.Кличко.
Мер зазначив, що відключення теплоелектроцентралі здійснене “Укртрансгазом” — дочірнім підприємством НАК “Нафтогаз” у зв’язку із заборгованістю “Київенерго” за транспортування природного газу. Сума боргу перевищує 370 млн грн, із яких 108 млн грн — непрофінансовані з державного бюджету субсидії та пільги.
“Сьогодні десятки тисяч сімей киян стали заручниками фінансових взаємовідносин двох монополістів — „Нафтогазу“ та „Київенерго“, у тому числі спричинених боргом держбюджету за надані пільги та субсидії, а також різницю в тарифах. Тисячі будинків залишилися без гарячої води, при тому, що більшість киян продовжує вчасно сплачувати за комунальні послуги і заслуговує на їх належне постачання. Тому я звернувся до уряду з тим, аби негайно врегулювати ситуацію, — доручити „Нафтогазу“ відновити енергопостачання ТЕЦ”.
Також мер згадав про резонансні наслідки гідравлічних випробувань на Голосіївському проспекті. В.Кличко зазначив, що випробування проводило “Київенерго” і відповідальність за те, що сталося, — на цій компанії.
“Ми зобов᾽язали „Київенерго“, щоб на ділянках, де відбуваються гідравлічні випробування тепломереж, жорстко дотримуватися заходів безпеки — попереджати людей, виставляти захисні обмеження — щоб у жодному разі ні кияни, ні їхнє майно не постраждало. Також „Київенерго“ повинне компенсувати всі збитки тим людям, автівки чи інше майно яких постраждало під час цього прориву”, — наголосив Київський міський голова.
Як повідомляв УНН, у Києві через припинення газопостачання на столичну ТЕЦ-6 без гарячої води залишились два райони та два житлові масиви.