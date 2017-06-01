В,Кличко обратился к правительству по поводу восстановления энергоснабжения столичной ТЭЦ

По мнению В.Кличко, пока государство не проведет взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями, должен быть введен мораторий на отключение от газоснабжения объектов, обеспечивающих жителей Киева необходимыми коммунальными услугами.

"Все вы знаете о сложной ситуации, сложившейся с горячим водоснабжением в городе. И причина - уже не только гидравлические испытания. В столице остановили газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией Деснянского района Киева. Я обратился к правительству с тем, чтобы решить эту проблему - ввести мораторий на прекращение энергоснабжения стратегических объектов, обеспечивающих население жизненно важными услугами ", - подчеркнул В.Кличко.

Мэр отметил, что отключение теплоэлектроцентрали совершенное "Укртрансгазом" - дочерним предприятием НАК "Нафтогаз" в связи с задолженностью "Киевэнерго" за транспортировку природного газа. Сумма долга превышает 370 млн грн, из которых 108 млн грн - непрофинансированные из государственного бюджета субсидии и льготы.

"Сегодня десятки тысяч семей киевлян стали заложниками финансовых взаимоотношений двух монополистов -" Нафтогаза" и "Киевэнерго", в том числе вызванных долгом госбюджета за предоставленные льготы и субсидии, а также разницей в тарифах. Тысячи домов остались без горячей воды, при том, что большинство киевлян продолжает своевременно платить за коммунальные услуги и заслуживает их надлежащее снабжение. Поэтому я обратился к правительству с тем, чтобы немедленно урегулировать ситуацию, - поручить "Нафтогазу" восстановить энергоснабжение ТЭЦ ".

Также мэр вспомнил о резонансных последствиях гидравлических испытаний на Голосеевском проспекте. В.Кличко отметил, что испытания проводило "Киевэнерго" и ответственность за то, что произошло, - на этой компании.

"Мы обязали "Киевэнерго" на участках, где происходят гидравлические испытания теплосетей, жестко соблюдать меры безопасности - предупреждать людей, выставлять защитные ограничения - чтобы ни в коем случае ни киевляне, ни их имущество не пострадало. Также "Киевэнерго" должно компенсировать все убытки тем людям, машины или иное имущество которых пострадало во время этого прорыва ", - подчеркнул Киевский городской голова.

Как сообщал УНН, в Киеве из-за прекращения газоснабжения на столичную ТЭЦ-6 без горячей воды остались два района и два жилые массивы.