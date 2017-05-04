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В.Кличко: я підтримаю будь-яке рішення брата щодо бою-реваншу з Е.Джошуа

Київ • УНН

 • 13881 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підтримає будь-яке рішення брата Володимира щодо бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.

В.Кличко: я підтримаю будь-яке рішення брата щодо бою-реваншу з Е.Джошуа

Коментуючи перспективи бою-реваншу проти Ентоні Джошуа, Віталій Кличко зазначив, що підтримає будь-яке рішення брата, якщо той матиме сильну мотивацію.

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“У мене складні почуття. Якщо виходити просто заради бою — я не хочу реваншу. Якщо Володимир скаже: „Я зроблю все, щоб виграти цей бій“, я його підтримаю. Мотивація повинна бути однозначно — вийти і розставити всі крапки над і,” — наголосив В.Кличко.

Крім того, В.Кличко назвав бій брата Володимира найкращим та заявив, що більшість глядачів, які підтримували Е.Джошуа, після бою, стоячи аплодували Володимиру.

“Це був найкращий бій Володимира. Лунали спекуляції, мовляв, Володимир уже старий, бої нецікаві. Я можу сказати, що більше всього разів свої титули захищав Джо Луїс. Другий після нього — Володимир. Він 25 разів виходив в ринг та захищав титул чемпіона світу. Я пишаюся таким братом. Він цей бій не виграв, але увесь стадіон Уемблі, 90 тисяч глядачів, більшість з яких підтримували Ентоні Джошуа, після бою, стоячи аплодували Володимиру,” — підкреслив мер.

Також міський голова розповів, як пройшла ніч після бою.

“Усі думають, що після бою — вечірка. Але насправді потрібно проходити допінг-контроль, здавати аналізи, до ранку працювали лікарі — зашивали розсічення брови. Десь о четвертій ранку ми роз’їхалися. Наступного дня ми зустрілись та проаналізували бій,” — розповів В.Кличко.

Як повідомляв УНН, В.Кличко зазнав поразки у поєдинку із Е.Джошуа.

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