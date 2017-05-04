В.Кличко: я поддержу любое решение брата по бою-реваншу с Е.Джошуа

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 41246 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 100892 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 113234 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 125799 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 145812 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159801 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123225 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138849 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189808 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291248 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

Мексика хочет избежать ответных пошлин против США

7 апреля, 17:30 • 10990 просмотра

Норвегия выделила Украине более 415 млн евро на артиллерийские боеприпасы

7 апреля, 17:41 • 10680 просмотра

От "мавиков" до дальнобойных: Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает производство дронов

7 апреля, 17:49 • 10568 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13625 просмотра

Зеленский официально подтвердил проведение операции в Белгородской области

7 апреля, 18:05 • 10221 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188241 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244567 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446180 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399126 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484225 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27793 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27513 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42266 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64584 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71071 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В.Кличко: я поддержу любое решение брата по бою-реваншу с Е.Джошуа

Киев • УНН

 • 13881 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддержит любое решение брата Владимира о бое-реванша с британцем Энтони Джошуа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.

В.Кличко: я поддержу любое решение брата по бою-реваншу с Е.Джошуа

Комментируя перспективы боя-реванша против Джошуа, Виталий Кличко отметил, что поддержит любое решение брата, если тот будет иметь сильную мотивацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: А.Шварцнеггер выразил надежду на реванш Кличко с Е.Джошуа

"У меня сложные чувства. Если исходить просто ради боя - я не хочу реванша. Если Владимир скажет: "Я сделаю все, чтобы выиграть этот бой", я его поддержу. Мотивация должна быть однозначно - выйти и расставить все точки над и ", - отметил Кличко.

Кроме того, В.Кличко назвал бой брата Владимира лучшим и заявил, что большинство зрителей, которые поддерживали Е.Джошуа, после боя, стоя аплодировали Владимиру.

"Это был лучший бой Владимира. Звучали спекуляции, мол, Владимир уже старый, бои неинтересны. Я могу сказать, что больше всего раз свои титулы защищал Джо Луис. Второй после него - Владимир. Он 25 раз выходил в ринг и защищал титул чемпиона мира. Я горжусь таким братом. Он этот бой не выиграл, но весь стадион Уэмбли, 90000 зрителей, большинство из которых поддерживали Джошуа, после боя, стоя аплодировали Владимиру ", - подчеркнул мэр.

Также городской голова рассказал, как прошла ночь после боя.

"Все думают, что после боя - вечеринка. Но на самом деле нужно проходить допинг-контроль, сдавать анализы, к утру работали врачи - зашивали рассечение брови. Около четырех утра мы разъехались. На следующий день мы встретились и проанализировали бой ", - рассказал Кличко.

Как сообщал УНН, В.Кличко потерпел поражение в поединке с Е.Джошуа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.10
Bitcoin
$79,944.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,014.85
Ethereum
$1,590.86