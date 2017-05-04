В.Кличко: я поддержу любое решение брата по бою-реваншу с Е.Джошуа

Комментируя перспективы боя-реванша против Джошуа, Виталий Кличко отметил, что поддержит любое решение брата, если тот будет иметь сильную мотивацию.

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"У меня сложные чувства. Если исходить просто ради боя - я не хочу реванша. Если Владимир скажет: "Я сделаю все, чтобы выиграть этот бой", я его поддержу. Мотивация должна быть однозначно - выйти и расставить все точки над и ", - отметил Кличко.

Кроме того, В.Кличко назвал бой брата Владимира лучшим и заявил, что большинство зрителей, которые поддерживали Е.Джошуа, после боя, стоя аплодировали Владимиру.

"Это был лучший бой Владимира. Звучали спекуляции, мол, Владимир уже старый, бои неинтересны. Я могу сказать, что больше всего раз свои титулы защищал Джо Луис. Второй после него - Владимир. Он 25 раз выходил в ринг и защищал титул чемпиона мира. Я горжусь таким братом. Он этот бой не выиграл, но весь стадион Уэмбли, 90000 зрителей, большинство из которых поддерживали Джошуа, после боя, стоя аплодировали Владимиру ", - подчеркнул мэр.

Также городской голова рассказал, как прошла ночь после боя.

"Все думают, что после боя - вечеринка. Но на самом деле нужно проходить допинг-контроль, сдавать анализы, к утру работали врачи - зашивали рассечение брови. Около четырех утра мы разъехались. На следующий день мы встретились и проанализировали бой ", - рассказал Кличко.

Как сообщал УНН, В.Кличко потерпел поражение в поединке с Е.Джошуа.