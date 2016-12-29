В.Кличко у костюмі Діда Мороза привітав киян із Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко привітав киян і всіх українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Святковий відеоролик він виклав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
У відеоролику В.Кличко в костюмі Діда Мороза відвідав Різдвяне містечко на Михайлівській площі, проїхався на оглядовому колесі, дарував подарунки дітям і фотографувався з усіма охочими. Також у відеоролику мера засяяло вогниками пряничне містечко, яке спеціально для зйомок виготовили київські майстри-кондитери.
“Новорічна казка та Різдвяне диво… Їх очікують всі - і діти, і дорослі. Що може бути краще за атмосферу передчуття свята? Насправді, дива ми створюємо самі – треба вірити в це! І будувати своє місто, свою країну. Не боятися щирих емоцій та дарувати радість близьким і людям навколо. Адже кожен з нас – чарівник. Я з дитинства був впевнений – немає нічого неможливого. І я вірю в це сьогодні!” – зазначив В.Кличко.
Він побажав всім українцям оптимізму і сил, добрих справ і миру!
“Ми все подолаємо, бо ми віримо в себе і в свою країну”, - наголосив мер Києва.