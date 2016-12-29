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В.Кличко в костюме Деда Мороза поздравил киевлян с Новым годом

В.Кличко в костюме Деда Мороза поздравил киевлян с Новым годом

Киев • УНН

 • 10935 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Праздничный видеоролик он выложил на своей странице в Facebook, передает УНН.

В видеоролике В.Кличко в костюме Деда Мороза посетил Рождественский городок на Михайловской площади, проехался на колесе обозрения, дарил подарки детям и фотографировался со всеми желающими. Также в видеоролике мэра засиял огоньками пряничный городок, который специально для съемок изготовили киевские мастера-кондитеры.

"Новогодняя сказка и Рождественское чудо... Их ожидают все - и дети, и взрослые. Что может быть лучше атмосферы предвкушения праздника? На самом деле, чудеса мы создаем сами - надо верить в это! И строить свой город, свою страну. Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас - волшебник. Я с детства был уверен - нет ничего невозможного. И я верю в это и сегодня!", - отметил В.Кличко.

Он пожелал всем украинцам оптимизма и сил, добрых дел и мира!

"Мы все преодолеем, потому что мы верим в себя и в свою страну", - подчеркнул мэр Киева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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