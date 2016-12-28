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В.Кличко та Ю.Луценко домовились про співпрацю щодо звільнення Києва від незаконних МАФів

В.Кличко та Ю.Луценко домовились про співпрацю щодо звільнення Києва від незаконних МАФів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко і Генпрокурор України Юрій Луценко провели спільну нараду щодо ситуації із МАФами в Києві і домовились про співпрацю міської влади і прокуратури щодо забезпечення ефективного прибирання незаконних МАФів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

В.Кличко зазначив, що на сайті КМДА є карта розміщення законних МАФів, які сплачують пайову участь і приносять кошти до бюджету міста. І підкреслив, що більше року тому були опубліковані також і списки незаконних кіосків, які підлягають демонтажу, а їх власники отримали приписи.

“Проблема МАФів дуже гостра. Наприклад, 30 відсотків торговельних площ на Хрещатику, де можна вести законну торгівлю, не здані в оренду. Третина місць на комунальних ринках — порожня. Звичайно, простіше захопити територію і поставити незаконний МАФ, нічого не сплачуючи. Але ж таким чином вбивається легальний бізнес! Ми презентували карту законних МАФів, вона у відкритому доступі. А незаконні МАФи ми будемо прибирати. Причина проблем із їхнім демонтажем сьогодні і тих конфліктів, які виникають, у тому, що власники і орендарі незаконних споруд не реагують на приписи щодо необхідності демонтувати МАФи, які поза законом. Ми попереджаємо і надаємо документи всім!”, — наголосив В.Кличко.

Мер також зазначив, що наступного року буде ухвалений єдиний архітектурний тип МАФів.

В.Кличко розповів, що два роки тому в Києві було близько 20 тисяч МАФів. Сьогодні їх вдвічі менше.

“6,5 тисяч МАФів працюють на законних підставах, сплачуючи податки, пайову участь. Більше 2 тисяч МАФів потрібно буде перенести, а більше 2 тисяч споруд не мають жодних документів, захопили територію, не сплачують жодних податків. І їх ми все одно приберемо”, — зауважив Київський міський голова.

У свою чергу Генпрокурор зазначив, що повністю підтримує політику мера щодо ліквідації незаконних МАФів.

“Це вигідно всім — місту, киянам. Демонтаж має відбуватися законними методами. Події біля КПІ показали недоліки в цій роботі, адже всі структури не спрацювали злагоджено під час усунення незаконних тимчасових споруд. Результат сьогоднішньої наради: всі структури — міська влада, її комунальні служби, київська поліція, міська прокуратура мають співпрацювати, щоби 2 тисячі незаконних МАФів у Києві були прибрані”, — підкреслив Ю.Луценко.

Нагадаємо, як повдіомляв УНН, прокуратура відкрила провадження стосовно знесення МАФів у Києві.

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