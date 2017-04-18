В.Кличко назвав Е.Джошуа своєю копією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Екс-чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF 41-річний українець Володимир Кличко порівняв себе із майбутнім опонентом Ентоні Джошуа та відзначив схожість із британцем, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
“У нашій підготовці, є багато схожих речей. Тренувальний табір, харчування і тренування на висоті. Коли я дивлюся на Джошуа, тим більше бачу в ньому свою копію. Ми з ним багато в чому схожі. Сила удару і довжина рук практично однакова. Але я одержимий метою підняти руку після перемоги над ним. Якщо все-таки він виграє — я його привітаю, коли програє, то допоможу йому повернутися”, — наголосив українець.
Варто зазначити, що на кону в поєдинку двох олімпійських чемпіонів будуть стояти чемпіонські пояси у суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і титул “суперчемпіона” WBA.
Додамо також, 29-го квітня бій на стадіоні “Вемблі” зможуть побачити наживо 90 тисяч людей