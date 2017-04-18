Кличко назвал Е.Джошуа своей копией или Кличко увидел в Е.Джошуа свою копию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37460 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101403 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154569 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115638 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116057 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112284 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104097 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107015 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103519 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO, IBF 41-летний украинец Владимир Кличко сравнил себя с будущим оппонентом Джошуа и отметил сходство с британцем, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.

“В нашей подготовке, есть много похожих вещей. Тренировочный лагерь, питание и тренировки на высоте. Когда я смотрю на Джошуа, тем больше вижу в нем свою копию. Мы с ним во многом похожи. Сила удара и длина рук практически одинакова. Но я одержим целью поднять руку после победы над ним. Если все-таки он выиграет — я его поздравлю, когда проиграет, то помогу ему вернуться”, — отметил украинец.

Стоит отметить, что на кону в поединке двух олимпийских чемпионов будут стоять чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и титул “суперчемпиона” WBA.

Добавим также, 29 апреля бой на стадионе “Уэмбли” смогут увидеть вживую 90000 человек.

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