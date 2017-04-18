Кличко назвал Е.Джошуа своей копией или Кличко увидел в Е.Джошуа свою копию

“В нашей подготовке, есть много похожих вещей. Тренировочный лагерь, питание и тренировки на высоте. Когда я смотрю на Джошуа, тем больше вижу в нем свою копию. Мы с ним во многом похожи. Сила удара и длина рук практически одинакова. Но я одержим целью поднять руку после победы над ним. Если все-таки он выиграет — я его поздравлю, когда проиграет, то помогу ему вернуться”, — отметил украинец.

Стоит отметить, что на кону в поединке двух олимпийских чемпионов будут стоять чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и титул “суперчемпиона” WBA.

Добавим также, 29 апреля бой на стадионе “Уэмбли” смогут увидеть вживую 90000 человек.