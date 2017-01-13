В київському ресторані чоловік вистрілив собі у голову

Подія сталася сьогодні близько 7-ї ранку в одному з ресторанів на вул. Січових Стрільців у центрі Києва. За словами свідків та очевидців, попередньо встановлено, що молодий чоловік віком 25-30 років відпочивав у ресторані. У якусь мить він дістав пістолет і вистрілив собі в голову. Із вогнепальним пораненням потерпілого доставили в лікарню.

На місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці встановлюють особу потерпілого та обставини і причини скоєного. Зброю вилучили та направили на експертизу.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в Шевченківському управлінні столичної поліції. Розпочато перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення та визначена правова кваліфікація події.