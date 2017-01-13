В киевском ресторане мужчина выстрелил себе в голову
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве мужчина выстрелил себе в голову, среди посетителей и работников заведения никто не пострадал. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Событие произошло сегодня около 7 утра в одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева. По словам свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства и причины содеянного. Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация события.