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12 марта, 19:49 • 107916 просмотра

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Актуальное
В киевском ресторане мужчина выстрелил себе в голову

В киевском ресторане мужчина выстрелил себе в голову

Киев • УНН

 • 12179 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве мужчина выстрелил себе в голову, среди посетителей и работников заведения никто не пострадал. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Событие произошло сегодня около 7 утра в одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева. По словам свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства и причины содеянного. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация события.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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