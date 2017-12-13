В "Київміськбуді" вручили квартири переможцям акції з WOG

Спільна акція забудовника і “ВОГ Ритейл” стартувала у липні 2017 року. За її умовами необхідно було заправити від 20 літрів будь-якого пального одним чеком із зареєстрованою картою ПРАЙД в мережі АЗК WOG і витягнути один з 4-х унікальних елементів квартири зі спеціального боксу, розташованого на касі АЗК. Як тільки учасник зібрав всі 4 елементи квартири, він стає власником однієї з 5 однокімнатних квартир в новобудовах Київського регіону.

Щасливими переможцями, а тепер уже і володарями нових квартир стали родини — Брандіс із Одеси і Азаренко з Києва. Отримуючи ключі, обидва учасники зізналися, що не очікували на такий результат. Участь у акції була швидше заради розваги, але тепер надзвичайно раді такому передноворічному подарунку. Євген Азаренко особливо дякував за перемогу власній донечці Маріані, яка просто змусила татка взяти участь у розіграші.

Віце-президент “Київміськбуду” Аркадій Бондарев, вручаючи ключі, побажав переможцям щастя у новій оселі, і зазначив, що у тих, хто вірить в дива, вони обов’язково трапляються.