В "Киевгорстрое" вручили квартиры победителям акции с WOG

Совместная акция застройщика и “ВОГ Ритейл” стартовала в июле 2017 года. По ее условиям необходимо было заправить от 20 литров любого топлива одним чеком с зарегистрированной картой ПРАЙД в сети АЗК WOG и вытянуть один из 4-х уникальных элементов квартиры из специального бокса, расположенного на кассе АЗК. Как только участник собрал все 4 элемента квартиры, он становится владельцем одной из 5 однокомнатных квартир в новостройках Киевского региона.

Счастливыми победителями, а теперь уже и обладателями новых квартир стали семьи — Брандис из Одессы и Азаренко из Киева. Получая ключи, оба участника признались, что не ожидали такого результата. Участие в акции было скорей просто ради развлечения, но теперь очень рады такому предновогоднему подарку. Евгений Азаренко особенно благодарил за победу свою доченьку Марианну, которая просто заставила отца принять участие в розыгрыше.

Вице-президент “Киевгорстроя” Аркадий Бондарев, вручая ключи, пожелал победителям счастья в новых квартирах, и отметил, что у тех, кто верит в чудеса, они обязательно случаются.