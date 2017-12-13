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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105512 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 121954 просмотра

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В "Киевгорстрое" вручили квартиры победителям акции с WOG

В "Киевгорстрое" вручили квартиры победителям акции с WOG

Киев  •  УНН

 • 7951 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В отделе продаж Холдинговой компании поздравили победителей акции “WOG заправляет квартирами” и вручили ключи от нового жилья, передает УНН со ссылкой на прес-службу компании.

Совместная акция застройщика и “ВОГ Ритейл” стартовала в июле 2017 года. По ее условиям необходимо было заправить от 20 литров любого топлива одним чеком с зарегистрированной картой ПРАЙД в сети АЗК WOG и вытянуть один из 4-х уникальных элементов квартиры из специального бокса, расположенного на кассе АЗК. Как только участник собрал все 4 элемента квартиры, он становится владельцем одной из 5 однокомнатных квартир в новостройках Киевского региона.

Счастливыми победителями, а теперь уже и обладателями новых квартир стали семьи — Брандис из Одессы и Азаренко из Киева. Получая ключи, оба участника признались, что не ожидали такого результата. Участие в акции было скорей просто ради развлечения, но теперь очень рады такому предновогоднему подарку. Евгений Азаренко особенно благодарил за победу свою доченьку Марианну, которая просто заставила отца принять участие в розыгрыше.

Вице-президент “Киевгорстроя” Аркадий Бондарев, вручая ключи, пожелал победителям счастья в новых квартирах, и отметил, что у тех, кто верит в чудеса, они обязательно случаются.

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