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В Київ 25 квітня прибуде потяг Єднання "Труханівська Січ"

В Київ 25 квітня прибуде потяг Єднання "Труханівська Січ"

Київ • УНН

 • 6576 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні у столиці відбудеться урочиста зустріч потяга Єднання “Труханівська Січ”, який подорожував східними містами України. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

“25 квітня о 14:30 на першій платформі станції Київ-Пасажирський відбудеться урочиста зустріч 7-го потяга Єднання України “Труханівська Січ”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що поїзд № 922/921 Київ — Лисичанськ — Київ призначений Укрзалізницею з ініціативи громадських діячів у рамках реалізації Програми Президента України з підтримки національної єдності. З 19 по 25 квітня поїзд подорожував за маршрутом Харків — Лисичанськ — Рубіжне — Дружківка — Покровськ — Бахмут — Харків — Київ.

“У 7-му, мистецькому кінопотязі Єднання України “Труханівська Січ” взяли участь майже 100 волонтерів, студентів та викладачів. Цей проект мав на меті показати, що кожна професія може бути мистецтвом. Тож упродовж подорожі містами Луганської та Донецької областей учасники акції демонстрували приклади вибору та досягнення своїх професійних мрій,” — повідомили у прес-службі.

Передбачається, що в урочистостях з нагоди зустрічі поїзда Єднання візьмуть участь представники родин Героїв Небесної Сотні, народні депутати України, керівники державних структур, які підтримали проект та долучилися до його реалізації, волонтери.

“Укрзалізниця підтримує всеукраїнську акцію “Потяг Єднання України “Труханівська Січ” і вже вкотре надає поїзд для активістів патріотичного руху,” — додали у повідомленні.

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