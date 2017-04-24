В Киев 25 апреля прибудет поезд Единение "Трухановская Сич"

"25 апреля в 14:30 на первой платформе станции Киев-Пассажирский состоится торжественная встреча 7-го поезда Единение Украины" Трухановская Сич ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поезд № 922/921 Киев - Лисичанск - Киев предназначен Укрзализныцей по инициативе общественных деятелей в рамках реализации Программы Президента Украины по поддержке национального единства. С 19 по 25 апреля поезд путешествовал по маршруту Харьков - Лисичанск - Рубежное - Дружковка - Покровск - Бахмут - Харьков - Киев.

"В 7-м, художественном кинопотязи Единение Украины" Трухановская Сич "приняли участие почти 100 волонтеров, студентов и преподавателей. Этот проект имел целью показать, что каждая профессия может быть искусством. Поэтому на протяжении путешествия по городам Луганской и Донецкой областей участники акции демонстрировали примеры выбора и достижения своих профессиональных мечтаний ", - сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что в торжествах по случаю встречи поезда Единение примут участие представители семей Героев Небесной Сотни, народные депутаты Украины, руководители государственных структур, поддержали проект и присоединились к его реализации, волонтеры.

"Укрзализныця поддерживает всеукраинскую акцию" Поезд Единение Украины "Трухановская Сич" и в очередной раз предоставляет поезд для активистов патриотического движения ", - добавили в сообщении.