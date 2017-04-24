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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37438 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101393 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154555 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115630 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116052 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112282 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104096 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103518 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киев 25 апреля прибудет поезд Единение "Трухановская Сич"

В Киев 25 апреля прибудет поезд Единение "Трухановская Сич"

Киев  •  УНН

 • 6573 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в столице состоится торжественная встреча поезда Единение "Трухановская Сич", который путешествовал восточными городами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"25 апреля в 14:30 на первой платформе станции Киев-Пассажирский состоится торжественная встреча 7-го поезда Единение Украины" Трухановская Сич ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поезд № 922/921 Киев - Лисичанск - Киев предназначен Укрзализныцей по инициативе общественных деятелей в рамках реализации Программы Президента Украины по поддержке национального единства. С 19 по 25 апреля поезд путешествовал по маршруту Харьков - Лисичанск - Рубежное - Дружковка - Покровск - Бахмут - Харьков - Киев.

"В 7-м, художественном кинопотязи Единение Украины" Трухановская Сич "приняли участие почти 100 волонтеров, студентов и преподавателей. Этот проект имел целью показать, что каждая профессия может быть искусством. Поэтому на протяжении путешествия по городам Луганской и Донецкой областей участники акции демонстрировали примеры выбора и достижения своих профессиональных мечтаний ", - сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что в торжествах по случаю встречи поезда Единение примут участие представители семей Героев Небесной Сотни, народные депутаты Украины, руководители государственных структур, поддержали проект и присоединились к его реализации, волонтеры.

"Укрзализныця поддерживает всеукраинскую акцию" Поезд Единение Украины "Трухановская Сич" и в очередной раз предоставляет поезд для активистов патриотического движения ", - добавили в сообщении.

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