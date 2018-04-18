В Києві жінка стрибнула з 21 поверху будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Києві на вулиці Драгоманова жінка скоїла самогубство, стрибнувши з 21 поверху будинку. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.
"Попередньо встановлено, що жінка стрибнула з 21 поверху будинку. Наразі встановлюються всі деталі події", - повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН, Київська обласна поліція розслідує провадження щодо самогубства чоловіка з особистого зареєстрованого пістолета у Михайлівці-Рубежівці на Київщині, однак, в обласному главку не можуть підтвердити, чи працював коли-небудь загиблий у Службі безпеки України, про що раніше писали ЗМІ.