В Киеве женщина прыгнула с 21 этажа дома

"Предварительно установлено, что женщина прыгнула с 21 этажа дома. Устанавливаются все детали происшествия", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, Киевская областная полиция расследует производства относительно самоубийства мужчины с личного зарегистрированного пистолета в Михайловке-Рубежовке Киевской области, однако, в областном главке не могут подтвердить, работал когда-нибудь погибший в Службе безопасности Украины, о чем ранее писали СМИ.