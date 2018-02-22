В Києві з 22 лютого відміняється курсування деяких міських електропоїздів

Так, відміняється курсування міських електропоїздів: №№ 7501, 7503, 7505, 7507, 7509, 7404, 7502, 7405, 7506, 7508, 7510.

“Також просимо звернути увагу. В 2-х поїздах, що наразі експлуатуються на маршруті міської електрички, зменшена кількість вагонів до 4 одиниць з причини необхідності проведення планового ремонту колісних пар. Найближчим часом ,після завершення ремонту, кількість електропоїздів на маршрутах буде збільшена”, — повідомили в прес-службі

В комунальному підприємстві додали, що нажаль, моторвагонне депо Фастів-1 немає фізичної змоги за короткий час провести ці роботи з причини великої завантаженості цехів депо, які виконують дані роботи, адже “основна задача депо Фастів-1 виконувати ремонти приміським електропоїздам, а не міським”.

Нагадаємо, у Львові на залізничному переїзді “Підзамче — блокпост” у районі вулиці Купчинського електропоїзд № 6041 сполученням “Тернопіль — Львів” смертельно травмував чоловіка.