В Киеве с 22 февраля отменяется курсирование некоторых городских электропоездов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня, со второй половины дня, по техническим причинам отменяется курсирование некоторых городских электропоездов. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс", передает УНН.
Так, отменяется курсирование городских электропоездов: №№ 7501, 7503, 7505, 7507, 7509, 7404, 7502, 7405, 7506, 7508, 7510.
"Также просим обратить внимание. В 2-х поездах, которые сейчас эксплуатируются на маршруте городской электрички, уменьшено количество вагонов до 4 единиц по причине необходимости проведения планового ремонта колесных пар. В ближайшее время, после завершения ремонта, количество электропоездов на маршрутах будет увеличено", - сообщили в пресс-службе
В коммунальном предприятии добавили, что, к сожалению, у моторвагонного депо Фастов-1 нет физической возможности за короткое время провести эти работы по причине большой загруженности цехов депо, которые выполняют данные работы, ведь "основная задача депо Фастов-1 выполнять ремонты пригородных электропоездов, а не городским".
Напомним, во Львове на железнодорожном переезде "Пидзамче - блокпост" в районе улицы Купчинського электропоезд № 6041 сообщением "Тернополь - Львов" смертельно травмировал мужчину.