В Києві в "Марші захисників України" взяло участь близько 12 тисяч осіб – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Близько 12 тисяч осіб взяли участь в “Марші захисників України” та 20 тисяч осіб спостерігало за ходою. Про це розповів керівник Головного Управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко під час брифінгу, передає УНН.
“По акції яка, проходила зараз(Марш захисників -ред.) скажімо так було кілька складових, приблизно 12 тисяч брали участь безпосередньо в ході та 20 тисяч громадян було на тротуарах вздовж маршруту. Взагалі на піку на Майдані, за нашими попередніми підрахунками було до 50 тисяч людей”, — сказав Крищенко.
Нагадаємо, під час святкування Дня Незалежності України в Києві було затримано двох осіб на пунктах перевірки в яких за попередньою інформацією виявили канабіс.