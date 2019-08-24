В Киеве в "Марше защитников Украины" приняло участие около 12 тысяч человек - полиция

“По акции которая проходила сейчас (Марш защитников — ред.) скажем так было несколько составляющих, примерно 12 тысяч участвовали непосредственно в шествии и 20 тысяч граждан было на тротуарах вдоль маршрута. Вообще на пике на Майдане, по нашим предварительным подсчетам было до 50 тысяч человек”, — сказал Корищенко.

Напомним, во время празднования Дня Независимости Украины в Киеве задержали двух человек на пунктах проверки в которых по предварительной информации обнаружили каннабис.