В Києві утворився затор від Троєщини і до метро “Дорогожичі”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Києві рівень ранкових заторів на дорогах оцінюється в 6 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, та від “Чайки” і до метро “Берестейська”), на ділянці дороги від Троєщини і до метро “Дорогожичі”, на проспекті Миколи Бажана, Соборності, Голосіївському та Броварському проспектах. Затори є на вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Харківському шосе, бульварі Лесі Українки (в бік центру), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Набережному шосе (від моста Метро та до Поштової площі), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Богатирській, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу). Затори є проспекті Соборності, Семена Скляренка (ремонтні роботи), вулиці Богатирська, на Кільцевій дорозі (від кінцевої зупинки швидкісного трамваю і до аеропорту “Жуляни”) та інших вулицях.
Наразі рух ускладнений на Московському, Патона та Південному мостах.
Нагадаємо, 20 березня, на дорогах Києва очікується ожеледиця.