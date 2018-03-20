В Киеве образовалась пробка от Троещины и до метро "Дорогожичи"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве уровень утренних пробок на дорогах оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".
Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, и от "Чайки" и до метро "Берестейская"), на участке дороги от Троещины и к метро "Дорогожичи", на проспекте Николая Бажана, Соборности, Голосеевском и Броварском проспектах. Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Харьковском шоссе, бульваре Леси Украинки(в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади) , Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола). Пробки есть проспекте Соборности, Семена Скляренко (ремонтные работы), улицы Богатырская, на Кольцевой дороге (от конечной остановки скоростного трамвая и в аэропорт "Жуляны") и других улицах.
Сейчас движение затруднено на Московском, Патона и Южном мостах.
Напомним, 20 марта, на дорогах Киева ожидается гололедица.