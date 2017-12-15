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В Києві тимчасово закриють дві станції швидкісного трамваю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві, у зв’язку із проведенням ремонту вестибюлів, буде внесено зміни у роботу станцій “Політехнічна” та “Польова” Борщагівської лінії швидкісного трамвая з 16 до 18 грудня, передає кореспондент УНН з посиланням на прес-службу КП “Київпастранс”.

“Із 01:30 16 грудня до 05:00 17 грудня закривається на вхід та вихід платформа станції лінії швидкісного трамвая „Політехнічна“, а станції „Польова“ — із 01:30 17 грудня до 05:00 18 грудня”, — повідомляють у відомстві.

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На вказаний період рух трамваїв маршрутів № 1 та № 3 на станціях “Політехнічна” та “Польова” організовано без зупинки для посадки та висадки пасажирів.

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