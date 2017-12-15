В Киеве временно закроют две станции скоростного трамвая

"С 1:30 16 декабря до 05:00 17 декабря закрывается на вход и выход платформа станции линии скоростного трамвая "Политехническая", а станции "Полевая" - с 1:30 17 декабря до 05:00 18 декабря", - сообщают в ведомстве.

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На указанный период движение трамваев маршрутов № 1 и № 3 на станциях "Политехническая" и "Полевая" организовано без остановки для посадки и высадки пассажиров.

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