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В Києві сталась ДТП з постраждалими

В Києві сталась ДТП з постраждалими

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. ДТП з постраждалими сталось на перетині вулиць Златоусівській та Чорновола, повідомляє на своєму Facebook портал dtp.kiev.ua, передає УНН.

Сталось зіткнення автомобілів Мерседес та Тойота. В результаті зіткнення автомобіль Тойота відкинуло на тротуар.

В автомобілі Тойота знаходились водій та пасажирка. Пасажирці надали допомогу на місці, а водія госпіталізували.

На місці працює поліціє та слідчо-оперативна група, є карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, Таврія, Ауді і сміттєвоз зіткнулись на Дніпропетровському шосе під Києвом.

Українські Національні Новини

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