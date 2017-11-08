В Києві сталась ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. ДТП з постраждалими сталось на перетині вулиць Златоусівській та Чорновола, повідомляє на своєму Facebook портал dtp.kiev.ua, передає УНН.
Сталось зіткнення автомобілів Мерседес та Тойота. В результаті зіткнення автомобіль Тойота відкинуло на тротуар.
В автомобілі Тойота знаходились водій та пасажирка. Пасажирці надали допомогу на місці, а водія госпіталізували.
На місці працює поліціє та слідчо-оперативна група, є карети швидкої допомоги.
Нагадаємо, Таврія, Ауді і сміттєвоз зіткнулись на Дніпропетровському шосе під Києвом.