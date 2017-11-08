В Киеве произошло ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. ДТП с пострадавшими произошло на пересечении улиц Златоусовская и Черновола, сообщает на своем Facebook портал dtp.kiev.ua, передает УНН.
Произошло столкновение автомобилей Мерседес и Тойота. В результате столкновения автомобиль Тойота отбросило на тротуар.
В автомобиле Тойота находились водитель и пассажирка. Пассажирке оказали помощь на месте, а водителя госпитализировали.
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, на месте есть кареты скорой помощи.
Напомним, Таврия, Ауди и мусоровоз столкнулись на Днепропетровском шоссе под Киевом.