В Киеве произошло ДТП с пострадавшими

Произошло столкновение автомобилей Мерседес и Тойота. В результате столкновения автомобиль Тойота отбросило на тротуар.

В автомобиле Тойота находились водитель и пассажирка. Пассажирке оказали помощь на месте, а водителя госпитализировали.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, на месте есть кареты скорой помощи.

Напомним, Таврия, Ауди и мусоровоз столкнулись на Днепропетровском шоссе под Киевом.