В Києві сьогодні опадів не очікується

У Києві 27 квітня опадів не очікується. Температура повітря вночі 7-9° тепла, вдень близько 20° тепла.

Вітер південно-західний, поривчастий, 5-12, місцями, окрім східних областей, пориви 15-20 м/с.

Як повідомляв УНН, сьогодні температура повітря в Україні впродовж дня підвищиться до 15-20° тепла, на заході до 18-24° тепла. У східних областях очікується 9-14° в тепла. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 6-12° тепла.