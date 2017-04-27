В Киеве сегодня осадков не ожидается

В Киеве 27 апреля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 7-9 ° тепла, днем ​​около 20 ° тепла.

Ветер юго-западный, порывистый, 5-12, местами, кроме восточных областей, порывы 15-20 м / с.

Как сообщал УНН, сегодня температура воздуха в Украине в течение дня повысится до 15-20 ° тепла, на западе до 18-24 ° тепла. В восточных областях ожидается 9-14 ° в тепла. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах 6-12 ° тепла.