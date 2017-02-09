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В Києві розпочались зйомки драматичного фільму “Кіборги”

Київ • УНН

 • 31396 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні в павільйоні під Києвом розпочались зйомки драматичного фільму “Кіборги”, передає кореспондент УНН.

В Києві розпочались зйомки драматичного фільму “Кіборги”

Як повідомила творча група кінострічки, фільм буде присвячений історії групи військовослужбовців України, які приїжджають на службу в донецький аеропорт. Події будуть засновані на реальних подіях, які відбувалися у вересні 2014 року.

За сюжетом сценариста Наталії Ворожбит, добровольча група прибуває на гарячу точку поблизу Донецька вперше. Аеропорт вже чотири місяці тримається в обороні військовими з України. Захищати його збираються не тільки професійні військові, а й добровольчі корпусу. В ході та після трагічного історичного моменту виник силует нової України, яка шанує свою державність.

Над зйомками кінострічки буде працювати творча команда Ахтема Сеітаблаєва і продюсера Іванни Дядюри.

“Наш головний герой, це дуже молода людина, яка приїжджає сюди і потрапляє в ситуацію де багато людей, котрі вже давно воюють, людей різного віку, через це буде дуже багато розмов та конфліктів пов’язаних з тим навіщо вони тут і яку країну вони хочуть побудувати. В фільмі буде дуже багато бойових сцен, буде багато комп’ютерної графіки але в першу чергу, наш фільм про той світ який тут народжується”, — розповів режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв.

Як повідомляв УНН, зйомки фільму про українських “кіборгів” розпочнуться цієї зими.

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