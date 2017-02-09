В Киеве начались съемки драматического фильма "Киборги"

Как сообщила творческая группа фильмы, фильм будет посвящен истории группы военнослужащих Украины, приезжающих на службу в донецкий аэропорт. События будут основаны на реальных событиях, которые происходили в сентябре 2014 года.

По сюжету сценариста Натальи Ворожбит, добровольческая группа прибывает в горячую точку вблизи Донецка впервые. Аэропорт уже четыре месяца держится в обороне военными из Украины. Защищать его собираются не только профессиональные военные, но и добровольческие корпуса. В ходе и после трагического момента возник силуэт новой Украины, которая уважает свою государственность.

Над съемками киноленты будет работать творческая команда Ахтема Сеитаблаева и продюсера Иванны Дядюры.

"Наш главный герой, это очень молодой человек, который приезжает сюда и попадает в ситуацию где много людей, которые уже давно воюют, людей разного возраста, поэтому будет очень много разговоров и конфликтов связанных с тем зачем они здесь и какую страну они хотят построить. В фильме будет очень много боевых сцен, будет много компьютерной графики но в первую очередь, наш фильм о том мире который здесь рождается ", - рассказал режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев.

Как сообщал УНН, съемки фильма украинских "киборгах" начнутся этой зимой .