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В Києві розпочали роботу 140 літніх мовних таборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У Києві розпочали роботу 75 дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням та 140 – мовних. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

В Києві розпочали роботу 140 літніх мовних таборів

“Відсьогодні розпочали роботу дитячі табори відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів Києва. До 23 червня у столиці працюватиме 75 таких таборів і ще 140 — мовних, які загалом нададуть змістовний відпочинок понад 18 тисячам дітей”, — йдеться в повідомленні.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації із гуманітарних питань Ганни Старостенко, наразі у пришкільних таборах уже запланували відпочити близько 6 тисяч учнів молодшої школи. Тривалість відпочинку в таборі складає 18 робочих днів, а його вартість із харчуванням — 38 гривень на день.

“На безоплатній основі у таборі можуть відпочити діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, учні із сімей учасників АТО та дітей із сімей загиблих учасників АТО”, — повідомила заступник голови КМДА.

Г.Старостенко додала, що з 30 травня розпочинають роботу також 140 літніх мовних таборів, з яких у 24-х — із носіями іноземних мов. Загалом у мовних таборах підвищать рівень володіння іноземною мовою близько 12 тисяч школярів.

Як повідомляв УНН, в ДПСУ розповіли про правила перетину кордону дітьми під час безвізу.

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